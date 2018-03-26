صورة للبطل ” فيصل عسيري ” الذي تصدى لصواريخ الحوثي
أظهرت صورة البطل فيصل بن حسن عسيري، أحد أبطال الدفاع الجوي، والذي قام بالتصدي للصواريخ البالستية الذي أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية بكل بسالة وشجاعة، مدافعًا عن أمن وسلامة المملكة والمواطنين والمقيمين.
ومن الجدير بالذكر، أن الدفاع الجوي تمكن مساء أمس الأحد، من التصدي واعتراض صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية على الرياض؛ والتي نتج عنها سقوط شظايا على أحياء سكنية متفرقة أدت إلى استشهاد مقيم مصري وإصابة آخرين.
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 41 دقيقة
بيض الله وجهه وكل رجالنا علي الحدود
مغرد[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 40 دقيقة
بيض الله وجهه وجهه اخوياك الله يحفظهم وياليت يكون فيه تكريما لهم لتحفيزعهم علما انه واجبهم ولكن الا بطال يكرمون
مصدر مسئول[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 26 دقيقة
تسلم يمينك يابطل ياقوي
العزايم
وكلنا للوطن.جيش ودفاع
وجنود
والله ياالحوثي بتشوف
الهزايم
نفذ صبر الاسد ابن الاسد
ابن الاسود
صقور ابن سلمان بالسماء
تحايم
ماتشوف الا برق وماتسمع
الا رعود
ياالحوثي ياعميل ايران اهل
العمايم
ياخاىن الذمه ماتلزمنا معك
وعود
والله نخلي جثثكم للكلاب
قمايم
لين تبوس رجل سلمان ولعقلك
تعود
عبدالله[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 11 دقيقة
ابيض وجه
هذولا اسود سلمان