صورة للبطل ” فيصل عسيري ” الذي تصدى لصواريخ الحوثي

عادل الحربي(صدى):

أظهرت صورة البطل فيصل بن حسن عسيري، أحد أبطال الدفاع الجوي، والذي قام بالتصدي للصواريخ البالستية الذي أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية بكل بسالة وشجاعة، مدافعًا عن أمن وسلامة المملكة والمواطنين والمقيمين.

ومن الجدير بالذكر، أن الدفاع الجوي تمكن مساء أمس الأحد، من التصدي واعتراض صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية على الرياض؛ والتي نتج عنها سقوط شظايا على أحياء سكنية متفرقة أدت إلى استشهاد مقيم مصري وإصابة آخرين.