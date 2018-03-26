الهلال يفتخر بجماهيره: شكرا للعاشقين الزعيم في القمة دائما

نواف السالم(صدى):

وجه نادي الهلال الشكر إلى جماهيره؛ عقب تحقيقه مستويات عالية في مبادرة أدعم ناديك؛ التي أطلقها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” تعليقًا على تقارير حول أعداد المشتركين في الحملة: ” تقرير أعداد داعمي الهلال .. الزعيم في القمة دائمًا ” ، مضيفًا: ” شكرًا للمحبين .. شكرًا للعاشقين .. كل الشكر لجميع من شارك ودعم ” .

وشهدت الحملة ارتفاع أعداد الجماهير المشاركين من الهلال بشكل مستمر، حيث أنها وصلت إلى 26.187 مشتركًا مع نهاية شهر ديسمبر.

وكان عدد المشاركين في الأول من شهر يناير 26.025، وبلغ عددها 44.785 مع نهاية يناير، واستمرت في دعمها القوي خلال شهر فبراير حتى وصلت لـ57.240.

يجدر الإشارة إلى أن الهلال احتل صدارة حملة ادعم ناديك منذ اليوم الأول لتدشينها في ديسمبر الماضي ، وفشلت جماهير الأندية الأخرى في إزاحته من القمة.