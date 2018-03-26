بالفيديو.. موظف بمصرف ” الراجحي ” يقع في خطأ فادح.. ونجاته بأيدي العملاء
وقع أحد موظفي تغذية أجهزة الصرف الآلي في مصرف الراجحي، في خطأ فادح عندما قام بتغذية الصراف ووضع المبالغ بشكل خاطئ، حيث وضع مبلغ 500 ريال بدلاً من 100 ريال.
وبناء على هذا الخطأ، فإن من يطلب صرف مبلغ 100 ريال يخرج له جهاز الصراف الآلي مبلغ 500 ريال.
ودعا الموظف فهد الشمري كل العملاء الذين سحبوا أموال من الجهاز، إلى إعادتها مرة أخرى، مؤكداً أن إجمالي المبلغ الذي تم سحبه وصل إلى نحو 40 ألف ريال.
كما دعا ” الشمري ” المتضررين إلى ضرورة مراجعة البنك، مشيراً إلى أنه قد يتعرَّض إلى الفصل نتيجة هذا الخطأ.
مغرد[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 36 دقيقة
ما احد يا كل حرام انشا الله يرجعونها يارب من يا كل ويا اكل اهله حرام يرجعونها انشا الله
المر[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 26 دقيقة
يرجعونها ان شاء الله ماحد ياكل حرام اللي يتضرر الموظف ماهو البنك
قديم[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 24 دقيقة
يرجعونها ان شاء الله ماحد ياكل حرام اللي يتضرر الموظف ماهو البنك
صداوي[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 20 دقيقة
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ابو عمر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 13 دقيقة
يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة أكل المال الحرام ، بأي طريقة كانت ، وأي وسيلة حصلت ، فالمال الحرام سبب لمنع إجابة الدعاء ، وإغلاق باب السماء ، فالمال الحرام طريق مستعر ، محفوف بالخطر ، وسلم هار ، ينهار بصاحبه إلى النار ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، أي : من حرام ” [ أخرجه الترمذي وغيره ]