بالفيديو.. موظف بمصرف ” الراجحي ” يقع في خطأ فادح.. ونجاته بأيدي العملاء

علي القحطاني(صدى):

وقع أحد موظفي تغذية أجهزة الصرف الآلي في مصرف الراجحي، في خطأ فادح عندما قام بتغذية الصراف ووضع المبالغ بشكل خاطئ، حيث وضع مبلغ 500 ريال بدلاً من 100 ريال.

وبناء على هذا الخطأ، فإن من يطلب صرف مبلغ 100 ريال يخرج له جهاز الصراف الآلي مبلغ 500 ريال.

ودعا الموظف فهد الشمري كل العملاء الذين سحبوا أموال من الجهاز، إلى إعادتها مرة أخرى، مؤكداً أن إجمالي المبلغ الذي تم سحبه وصل إلى نحو 40 ألف ريال.

كما دعا ” الشمري ” المتضررين إلى ضرورة مراجعة البنك، مشيراً إلى أنه قد يتعرَّض إلى الفصل نتيجة هذا الخطأ.