” العمري ” يتلقى التهاني من مديري الدوائر الحكومية وأبناء عسير بعد ترقيته

سعيد العجل(صدى):

تلقى اللواء سعد بن عبدالله العمري مدير مكافحة المخدرات بمنطقة عسير التهنئة من زملائه في مكافحة المخدرات من ضباط وأفراد ومن العديد من مديري الدوائر الحكومية بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بترقيته لرتبة لواء ، حيث أكدوا أن اللواء ” العمري ” أهل لهذه الترقية وأكثر من ذلك لما عرف عنه من الإخلاص والتفاني في العمل فضلاً عن رقي أخلاقه وحسن تعاونه مع الجميع .

كما رفع أبناء منطقة عسير التهنئة للواء ” العمري ” على هذه الترقية معبرين عن سعادتهم بها خاصة وأن له مجهودات كبيرة ولمسات واضحة في مكافحة المخدرات بالمنطقة والقضاء عليها وتتبع مروجيها حفاظاً على صحة أبنائهم من هذه السموم .

من جانبه عبر اللواء ” العمري ” عن سعادته بهذه الترقية مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكبيرة حيث أكد أن هذه الترقية في ذاتها تكليف له وليست تشريفاً إذ يتوجب عليه بذل مجهود أكبر مما مضى ، ومضيفاً بأنه ستكون حافزاً ودافعاً له على بذل المزيد من الجهد والتعب في خدمة الوطن والمواطنين .