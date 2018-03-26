مؤشر السوق يغلق على ارتفاع.. و ” نمو ” يصعد

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر السوق جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع هامشي بنسبة 0.2% بزيادة 15 نقطة، ليغلق عند مستوى 7857 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 4.2 مليار ريال، وكمية أسهم متداولة بلغت 173 مليون سهم نفذت من خلال أكثر من 96 ألف صفقة تخطت 4.1 مليار ريال، حيث ارتفعت خلالها أسهم 78 شركة وانخفضت 95 شركة.

وتصدر سهما ” المتقدمة ” و ” دور ” ارتفاعات اليوم بنحو 5% عند 50.80 ريال و 21.70 ريال على التوالي، كما صعد سهم ” المستشفى السعودي الألماني ” بأكثر من 3% عند 59.40 ريال.

كما أنهت أسهم كلًا من ” الاتصالات السعودية، التصنيع، السعودية للكهرباء، الأبحاث والتسويق، معادن، لازوردي، وأسمنت السعودية ” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و3%.

وعلى مستوى التراجعات، تصدر سهم ” وفرة ” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 17.48 ريال، كما أغلق ” مصرف الراجحي ” عند 75.80 ريال بنسبة انخفاض 1%.

وفي المقابل أغلق مؤشر السوق الموازية ” نمو ” على ارتفاع بنسبة 0.01% بزيادة نقطة واحدة عند مستوى 2986 نقطة، وسط كمية أسهم متداولة بلغت 104 ألآف سهم بقيمة تجاوزت 1.6 مليون ريال.