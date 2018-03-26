أمير الشمالية يستقبل رئيس المحكمة العامة بعرعر والوفد المرافق له

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم, رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ الدكتور خالد الجنيدي والوفد المرافق له.

وثمن سموه الجهود المباركة التي يبذلها رئيس المحكمة العامة بعرعر والقضاة حيال تطبيق الشريعة الإسلامية المعمول بها في هذه البلاد منذ أن تم توحيد أجزائها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله -.

وأثنى سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, على الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقضاء، بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع.

من جانبه أعرب رئيس المحكمة العامة بعرعر، عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه للمحكمة ومنسوبيها، ما أسهم في النهوض بأدائها لمختلف مهامها وواجباتها.