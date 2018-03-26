مواقف خاصة لمركبات الجنود المرابطين بالحد الجنوبي بجوار ” مطار أبها “

أبها(صدى):

أعددت أمانة منطقة عسير، ممثلة بوكالة الخدمات، موقعًا خاصًا بجوار مطار ” أبها ” الإقليمي، كي يكون مواقف خاصّة، لمركبات الجنود المرابطين، في الحد الجنوبي.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس عبد الكريم أبو خرشة، مدير عام إدارة التشغيل والصيانة، أن هذه المبادرة جاءت في إطار الاستراتيجية الوطنية، لأمانة منطقة عسير، ووفق توجيهات وزير البلديات عبد اللطيف آل الشيخ، بتقديم الخدمات كافة للجود؛ تقديرًا لدورهم البطولي.

كما ذكر ” أبو خرشة ” ، أن الأعمال بالموقع شارفت على الانتهاء؛ مبينًا أن الموقع جاء اختياره بجوار مطار ” أبها ” الإقليمي، لضمان سلامة مركبات المرابطين وسهولة التنقل بمركباتهم من وإلى المطار، كما تم تزويد الموقع بالخدمات الأساسية كافة، إضافة لتدعيمه بالحراسات الأمنية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث سيتسع الموقع إلى ما يزيد على أكثر من 400 مركبة.