” قرقاش ” عن صواريخ الحوثي: لا تعايش مع إرهابيين ومصيرنا مرتبط بالرياض

عادل الحربي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على استهداف المملكة بالصواريخ الحوثية الإيرانية.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة، قائلًا ” لا تعايش مع مليشيا إرهابية تستهدف استقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران “.

كما أشار إلى أن الرياض هي الحل الحاسم للأزمة، معلقًا ” ومصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويَمَنُ عربي متجانس مع محيطه “.