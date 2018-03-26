دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لحماتها بعدما حضنت ابنتها غزل

نورة الشهري(صدى):

وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة قاسية لحماتها مها الترك عبر تطبيق انستجرام ، تتهمها بالنفاق والتملق ، عقب نشرها صورة لها وهي تحمل ابنتها غزل وبرفقتها الفنانة الشابة حلا الترك .

وكتبت دنيا بطمة في رسالتها ” يا صباح الجمال يا صباح الكياتة والبراءة وكل شيء جميل ، يحتي عليها زوزو حبيبة ماما إلى حتى المريض لي يكرها ويكره أمها قام يتملق عليها غصب ويمثل دور أنه يحبها من كثر ما تتاكل من جمالها يا ربي تحميها لي واشوفها شي كبير في المستقبل يبيض الوجه ويفتخر فيه الواحد من جد لأنه في في الآونة الأخيرة صرنا نشوف أشيء تضحك وتفشل الصراحة ” .

وأضافة قائلة: ” ألف شكر لكل الصفحات العربية وبالمغربية لي ينزلون صور زوزو ويحونها من قلب وحتى هي تحبكم كثير ، ولى تنزلها من فوق قلبها اقلها لعبتك بايخة كالعادة محتاجة متابعين زيادة وغزل مو محتاجتك للأمانة ولا اتشرف أنها تنتمي للحالات المتخرعة لي عندك استريحي والله يحفظ لها جدتها ليلى أطلسي لي محترمة سنها ونور وجهها أكبر دليل على طيبتها ورغم كل الظلم لي صار فيني مع ناقصي العقل والدين والتربية عمرها قالت كلمة عيب ورغم أنها أولى وبنتها مشهورة لكن بنت أصل كانت صامتة لأنه فعلا جواب المتخلفين الصمت ، فرق شاسع بين السبعان والنكرة” .