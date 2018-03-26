بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة من أشعار الشيخ زايد

أماني الغامدي(صدى):

طرح الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” ، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان ” الصقور المخلصين ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات ” يوتيوب “.

ونشر الجسمي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” مقطعا من الأغنية.

وعلق عليه قائلا: ” جديدنا من الجلسات.. من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ألحان محمد الأحمد.. ضامنين الوطن صانوا احترامه قدرهم عندنا عالي وثمين، حي الشهامة الصقور المخلصين “.

والجدير بالذكر أن الجسمي، قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية ” مساء الخير ” ، وأهداها للشعب المصري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المصرية.