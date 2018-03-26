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خلود ترد على اتهامها بإجهاض فرح بفيديو جديد وسط جمهورها مع أمين

خلود ترد على اتهامها بإجهاض فرح بفيديو جديد وسط جمهورها مع أمين
أماني الغامدي(صدى):

ردت الدكتورة خلود على الأتهامات التي وجهت لها بالتسبب في إجهاض الفنانة فرح الهادي زوجة الفنان عقيل الرئيسي ، عقب نشوب مناوشات بينهما عبر السوشيال ميديا ، بفيديو جديد لها وسط جمهورها .

ونشرت خلود مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام اثناء تواجدها بأرض المعارض برفقة زوجها أمين وابنتهما ” خلود الصغيرة ” وسط المئات من جمهورها ومحبيها وعلقت قائلة ” امس سويتو اهتزازه بأرض المعارض الله يسعدكم .. ربي لا يحرمني منكم و الله يسعدكم مثل ما اسعدتونا بحبكم و حضوركم .. دايما ترفعون راسي و تبيضون الوجه والله افتخر فيكم ” .

وكتبت هاشتاج ” #قصةحب #خلودامين #جمهورخلودأمينخلودالصغيرةلن_يتكرر ” .

وأضافت خلود ” كل الدراما اللي تشوفونها الحين بالسوشيال ميديا عشان صدمتهم بجمهوري .. يا ماما دايما اهتزازة ارضيه تسوون .. يوم كنت بالطايف ماتو لما شافو جمهوري قامو طلعو و سبوني .. الحين شافو جمهوري بأرض المعارض جان يصير مسلسل والله حياة الفهد خرجت اجيال ممثلين صح .. الله يعطيها العافية و يطول بعمرها ” .


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