” السعودية للكهرباء ” توضح حقيقة تعاقدها مع إحدى شركات التأمين الطبي

عادل الحربي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة لانتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء المتداولة حول تعاقدها مع إحدى شركات التأمين الطبي.

وأكدت الشركة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” على التزامها بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لكافة منسوبيها، قائله ” نؤكد في السعودية للكهرباء التزامنا بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لكافة منسوبينا، ولا صحة للتعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبي “.