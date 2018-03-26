تقلبات جوية لمدة 5 أيام على معظم مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعات بتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم 11رجب 1439هـ، الموافق 28 مارس 2018م، بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار.

فيما أشارت التوقعات، إلى أنه سيصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق ” مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك ” ، حيث تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الغربية للرياض وحفر الباطن.

ويتوقع أن يستمر تأثير الأتربة المثارة يوم الخميس القادم، ليصل متوسط سرعة الرياح إلى أكثر من 65 كم/س خاصةً خلال النهار، وتتحول إلى عاصفة ترابية تنعدم معها الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ” متوسطة في مجملها ” ، يوم الخميس على مناطق تبوك ” تشمل الأجزاء الساحلية ” ، الجوف، الحدود الشمالية،و الأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.

وتتحول بعد ذلك، الرياح السطحية إلى شمالية نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الخميس على مناطق شمال المملكة، وتمتد إلى وسط وشرق المملكة يومي الجمعة والسبت، والتي يتوقع أن تؤدي إلى انعدام للرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، القصيم، والرياض.

كما تتهيأ الفرصة، مساء يوم الجمعة، ويومي السبت والأحد، لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة.