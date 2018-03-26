بالفيديو.. آلية اعتراض الصواريخ البالستية

علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو طريقة وآلية اعتراض الصواريخ الباليستية، موضحًا أنه يتم تحديد نقطة انطلاق الصاروخ البالستي عن طريق الأقمار الصناعية وأنظمة الرادار المنتشرة في أرجاء المملكة.

وأضاف المقطع أنه يقوم الدفاع الجوي بمتابعة الصاروخ وتحديد مساره وهدفه المتوقع، ثم يتم اعتراض الصاروخ وتدميره أثناء نزوله واقترابه من الهدف.

ومن الجدير بالذكر، إنه تمكنت قوات الدفاع الجوي من التصدي لصواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية على المناطق الآهلة بالسكان بالمملكة، مساء أمس الأحد؛ حيث تم اعتراض الصواريخ وتدميرها.