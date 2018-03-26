سرق صور فتاة من جوالها في 2013 وابتزها بعد 5 سنوات.. ” قصة ابتزاز “

أبوظبي(صدى):

أقدم وافد من جنسية آسيوية يعمل من أحد المحال المتخصصة بصيانة الهواتف المحمولة على ابتزاز مواطنة خليجية بصورها، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قيامها من إصلاح هاتفها لديه.

وأوضحت وسائل إعلام إماراتية في تفاصيل الواقعة أن الفتاة ذهبت قبل 5 سنوات إلى محل لصيانة الهواتف المحمولة لإصلاح هاتفها، وأعطت الثقة للعامل بالمحل لتصليحه، لكونها تتردد على ذات المحال بشكل مستمر، لشراء الهواتف والملحقات الخاصة بها.

وبعد معاينة الهاتف، طلب منها العامل أن تتركه له وتعود إليه بعد يومين، وبالفعل، تركت الفتاة هاتفها وذهبت إلى منزلها، حينها اغتنم الفرصة، ودخل على الهاتف، ووجد صوراً وفيديوهات للفتاة، فأخذها من دون أن تعلم ونقلها إلى هاتفه الخاص.

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض علي العامل، على خلفية إدانته بتهم تتعلق بحصوله على قروض بنكية دون سدادها، وعند حضور الفتاة في الموعد المحدد لاستلام الهاتف، أبلغها العاملون في المحل بواقعة ضبط الفني من قبل الشرطة، موضحين أن الهاتف لا يزال في حوزته، وأنهم لا يعلمون المكان الذي وضعه فيه.

وأهملت الفتاة متابعة الجوال لعدم تمكنها من التوصل إليه، وبعد مرور 5 سنوات، فوجئت باتصال عامل الصيانة، وهو يطلب منها مبلغاً مالياً، لمساومتها على الفيديوهات والصور الخاصة بها، التي قام بسرقتها من على هاتفها المحمول، لتتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد الفني الذي تم القبض عليه والعثور بحوزته على صورها وجوالها.