3 مصابين بـ ” سعود الطبية ” يروون تفاصيل حادث سقوط شظايا الحوثي

نايف السالم(صدى):

قامت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، باستقبال 3 مصابين من الجنسية المصرية نتيجة الاعتداء المشين من مليشيا الحوثي الإيرانية وسقوط شظايا صواريخ باليستية تم اعتراضها.

وأوضح محمد أحمد حسين، أحد المصابين في الحادث، أن الشظايا سقطت على المنزل وأسفرت عن استشهاد شقيقه، لافتًا إلى إنه تعرض لإصابة في الرأس وكدمات في الكتف والرجل.

وكشف طارق أبو طالب، مصاب آخر، تفاصيل ما وقع راويًا: ” كنّا مع مجموعة وبعد خلودنا إلى النوم، استيقظنا على شظية نزلت على الغرفة فأصابتني. ” ، بينما تعرض ثالث لإصابة في الرأس والكتف، ومازال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ومن الجدير بالذكر، إنه قامت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الأحد، بمباشرة حادث سقوط شظايا صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية على مواقع سكنية متفرقة، حيث جاء ذلك بعد أن تم اعتراضها وتدميرها.