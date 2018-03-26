شعب المملكة يتحدى الحوثيين ويلتقط ” سيلفي ” مع الصواريخ الباليستية
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صور ترصد لحظة التقاط مواطنان بالمملكة، صور ” سيلفي ” مع الصواريخ الباليستية، التي أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية، اتجاه المملكة أمس الأحد.
وتفاعل النشطاء مع هذه الصورة، وغرد أحدهم، قائلًا: ” حدثني عن شعورك يا حوثي، وأنت تطلق صاروخ، يأخذون معه سيلفي ” .
فيما علق آخر قائلًا: ” شباب البديعة والسويدي، يناشدون الحوثي يرسل لهم واحد، يقولون ما مدانا ناخد مع صاروخ الشمال سيلفي ” .
يُذكر أن قوات الدفاع الجوي الملكي، نجحت في اعتراض وإسقاط الصواريخ باليستية، التي أطلقتها جماعة الحوثي الإيرانية من اليمن، حيث لاقى هذا النجاح إشادة واسعة من جانب منصات إعلامية دولية.
مغرد[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 33 دقيقة
شعب ما شا الله ما يخاف اذكر ايام ازمة الخليج كا نوا يتسا بقون ويسببون زحمه يتفرجون على الصواريخ شعب سلمان ومحمد لا يرهبون الموت