شعب المملكة يتحدى الحوثيين ويلتقط ” سيلفي ” مع الصواريخ الباليستية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صور ترصد لحظة التقاط مواطنان بالمملكة، صور ” سيلفي ” مع الصواريخ الباليستية، التي أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية، اتجاه المملكة أمس الأحد.

وتفاعل النشطاء مع هذه الصورة، وغرد أحدهم، قائلًا: ” حدثني عن شعورك يا حوثي، وأنت تطلق صاروخ، يأخذون معه سيلفي ” .

فيما علق آخر قائلًا: ” شباب البديعة والسويدي، يناشدون الحوثي يرسل لهم واحد، يقولون ما مدانا ناخد مع صاروخ الشمال سيلفي ” .

يُذكر أن قوات الدفاع الجوي الملكي، نجحت في اعتراض وإسقاط الصواريخ باليستية، التي أطلقتها جماعة الحوثي الإيرانية من اليمن، حيث لاقى هذا النجاح إشادة واسعة من جانب منصات إعلامية دولية.