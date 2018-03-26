إسبانيا ترصد مكافآت مالية ضخمة للاعبيها في حالة التتويج بكأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

رصد المنتخب الإسباني مكافآة مالية كبرى للاعبيه في حالة اقتناص لقب كأس العالم المقرر إقامته في روسيا الصيف الجاري.

وكشفت مصادر إنه تم الاتفاق بين المسؤولين في الاتحاد الإسباني على أن يحصل كل لاعب إسباني على مبلغ 125 ألف يورو في حالة الفوز بالمونديال.

وقالت المصادر إنه في حالة تخطي دور المجموعات، سيحصل اللاعبين على 30 ألف يورو بينما يحصل كل لاعب على 95 ألف يورو عند الوصول للمباراة النهائية دون تتويج.