الأخضر ينتظر تحقيق فوز تاريخي على بلجيكا مجددا

نواف السالم(صدى):

يترقب الأخضر والمنتخب البلجيكي المباراة الودية التي من المقرر أن تقام بينهما غدًا الثلاثاءْ، في إطار الاستعداد لمونديال روسيا بشغف وحماس يتعدى كونها مجرد مباراة ودية.

واستعاد المنتخبين ذكريات مونديال 1994 الذي أقيم في أمريكا؛ حيث حقق حينها الأخضر فوزًا ثمينًا على بلجيكا؛ وهو ما يسعى إلى تكراره المنتخب الوطني.

وكانت نتائج الأخضر في مونديال 1994، مميزة ، حيث حققت انتصارات تاريخية، من بينها الفوز على المغرب وبلجيكا؛ وتأهلها بصحبة هولندا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم .

واستعد الأحضر جيدًا للمواجهة الودية تحت قيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي خاض 3 مباريات ودية أمام مولودوفا، العراق وأوكرانيا.

يجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني يقع بالمجموعة الأولى بجانب روسيا، أوروغواي ومصر، بينما يتواجد المنتخب البلجيكي الأول في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018 مع منتخبات إنجلترا، تونس وبنما.