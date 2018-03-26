تنفيذ 40 ألف عملية ضبط أمني من الجمارك خلال عام

علي القحطاني(صدى):

نفَّذت هيئة الجمارك، 40730 عملية ضبط أمني خلال العام 1438هـ، تضمنت أنواعاً مختلفة من الأصناف الممنوعة.

وأكدت هيئة الجمارك، أن هذه الأصناف تشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني من متفجرات وذخائر وأسلحة ومخدرات وأوراق نقدية وذهب ومجوهرات.

وأشارت إلى أن عدد المعاملات الجمركية المنجزة في نفس العام، بلغ نحو 3 ملايين معاملة، بينها 7000 معاملة خاصة بضبطيات ضمن نظام الغش التجاري.

يذكر أن الجمارك تشهد تحولات تطويرية في استراتيجيتها منذ بداية العام الماضي، حيث بدأت في تطبيق برنامج الفسح خلال 24 ساعة، لعملية فسح الواردات عبر المنافذ الجمركية البحرية.