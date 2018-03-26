بالفيديو.. خالد عبد الرحمن يطرح أغنية جديدة بعنوان ” جرح القلب “

نورة الشهري(صدى):

طرح الفنان ” خالد عبد الرحمن “، أغنيته الجديدة والتي طال انتظارها بعنوان ” جرح القلب ” ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب “.

وعلق خالد عليها قائلًا :” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهوري الحبيب ومتابعيني الأعزاء أسعد الله مساءكم بالخير جرح القلب من روائع سمو الأمير الشاعر خالد بن سعود الكبير وألحان الأستاذ إبراهيم الدخيل “.

مع العلم أن آخر أعمال خالد الفنية، كانت أغنية ” حلفت ” من كلمات الشاعر الامير خالد بن سعود والحان الاستاذ نبيل الغانم.

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