لاعب الهلال المعار لـ ” هامبتون ” يرفض العودة للزعيم

ماجد محمد(صدى):

كشف البرازيلي ليو بوناتيني لاعب الهلال المعار إلى صفوف فريق ولفر هامبتون الإنجليزي، عن رغبته في عدم الانتقال من النادي الإنجليزي.

وقال ” بوناتيني ” إنه يفضل البقاء مع النادي الإنجليزي؛ في ظل أن تأقلم جيدًا معهم، مشيرًا إلى أنه يحب طريقة اللعب التي يلعبون بها.

وأضاف : ” انا مُعار لنادي وولفرهامبتون من نادي الهلال حتى نهاية الموسم، ولا اعرف ما سيحدث ” ، لافتًا إلى أنه تكيف للعيش في انجلترا بالفعل .

وتابع: ” أعتقد اننا سنصعد للبريمرليغ وربما نحصل على لقب تشامبيون شيب ، و اكيد ان النادي سيخطط للمرحله المقبلة، وحتى هذه اللحظه ما زلت لا اعرف الكثير عن مستقبلي ” .