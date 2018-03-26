مدونة سعودية تكسر معايير الجمال: من قال الفتاة السمراء غير جميلة؟

نورة الشهري(صدى):

رغم لون بشرتها السمراء وسط انتشار معايير للجمال معين ، استطاعت المدونة السعودية ” عبير سندل ” ذات البشرة السمراء، في خطف الأنظار إليها، واكتساب شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أسلوبها الأنثوي الخاص، وطريقتها في تنسيق الأزياء والمكياج.

ورغم نجاحاتها تعرضت عبير لبعض الانتقادات، بسبب لون بشرتها إلا أنها ردت عليهم بكل قوة عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل قائلة ” هل من المنطقي أن تكون عقولنا صغيرة حتى لا نتقبل انفسنا، ولا نقدر أن نرى هذا الجمال ولو بطريقة مختلفة عن الصورة النمطية؟ الجمال نسبي، ولكن مجتمعنا يعتمد على معايير الجمال الأوروبية، وأصبح العالم يقدر الجمال الذي يشبه هذه المعايير. عقولنا للاسف مفصولة، نرى اشياء جميلة وكل ما هو مختلف عن هذه المعايير لا نعترف له بالجمال ” .

وتتابع عبير: ” من قال أن الفتاة السمراء غير جميلة؟ هذا غير صحيح. فالله خلق كل إنسان لديه أشياء مميزة “.