مدونة سعودية تكسر معايير الجمال: من قال الفتاة السمراء غير جميلة؟
رغم لون بشرتها السمراء وسط انتشار معايير للجمال معين ، استطاعت المدونة السعودية ” عبير سندل ” ذات البشرة السمراء، في خطف الأنظار إليها، واكتساب شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أسلوبها الأنثوي الخاص، وطريقتها في تنسيق الأزياء والمكياج.
ورغم نجاحاتها تعرضت عبير لبعض الانتقادات، بسبب لون بشرتها إلا أنها ردت عليهم بكل قوة عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل قائلة ” هل من المنطقي أن تكون عقولنا صغيرة حتى لا نتقبل انفسنا، ولا نقدر أن نرى هذا الجمال ولو بطريقة مختلفة عن الصورة النمطية؟ الجمال نسبي، ولكن مجتمعنا يعتمد على معايير الجمال الأوروبية، وأصبح العالم يقدر الجمال الذي يشبه هذه المعايير. عقولنا للاسف مفصولة، نرى اشياء جميلة وكل ما هو مختلف عن هذه المعايير لا نعترف له بالجمال ” .
وتتابع عبير: ” من قال أن الفتاة السمراء غير جميلة؟ هذا غير صحيح. فالله خلق كل إنسان لديه أشياء مميزة “.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2661 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف الحال ..
الابهاوي[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسلمك
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 3006 ] نشر منذ 2 ساعتين
كن جميلا ترى الوجود جميلا
كل انثى جميله ولكن عين الرجل مختلفه-ولولا اختلاف الاذواق لما تم اكتشاف معاييير ومقاييس الجمال-منهم من يرى الجمال في اللون ومنهم من يراه في الوجه ومنهم من يراه في القوام ومنهم من يراه في حته معينه-منهم من يراه في الاسلوب والكلام والادب-وغير ذلك-الموضوع كبير ومتشعب-كتشعب الانثى-
كان زمان[ عدد التعليقات: 2661 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه
عساك بخير ..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3835 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلامك صحيح مسيوو سحااااب 👍🏻👍🏻👍🏻
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلك خقيتي
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 41 دقيقة
والله ماتنشرب فضلتها قال ايش قال جمال