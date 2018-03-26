بعد اعتراض 7 صواريخ باليستية.. الإعلام الدولي يشيد بالدفاع الجوي الملكي

نايف السالم(صدى):

نجحت قوات الدفاع الجوي الملكي، في اعتراض وإسقاط 7 صواريخ باليستية، أطلقتها جماعة الحوثي الإيرانية من اليمن، حيث لاقى هذا النجاح إشادة واسعة من جانب منصات إعلامية دولية.

ومن هذه المواقع، موقع ” بزنس إنسايدر ” الأمريكي، الذي تداول مجموعة من الفيديوهات، التي انتشرت عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، من بينها المقاطع بشكل مفصل عملية الاعتراض، لأحد الصواريخ الباليستية، التي أطلقتها عناصر من جماعة الحوثي الإرهابية، بشكل رئيسي في أوقات مختلفة.

كما ذكر الموقع، أن قوات الدفاع الجوي الملكية، تمتلك العديد من أنظمة الدفاع المتطورة، والتي تشمل أحدث منظومة أمريكية، والتي تُعرف باسم ” ثاد ” ، بالإضافة إلى منظومة الصواريخ الدفاعية ” بترويت ” المتطورة.

يُذكر أن إطلاق الصواريخ الباليستية، لم يكن الأول من نوعه، على مدار عام تقريبًا، حيث سبق وأن نجحت القوات الملكية، في اعتراض مجموعة من الصواريخ الباليستية للحوثيين، فوق سماء الرياض خلال عام 2017.