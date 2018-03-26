بالصور.. الشاعر خالد المريخي يحتفل بدخوله القفص الذهبي

نورة الشهري(صدى):

إحتفل الشاعر ” خالد المريخي ” بزفافه يوم الخميس الماضي والذي وافق 22 من الشهر الحالي، في أحد الفنادق الكبرى في عاصمة المملكة ” الرياض ” ، وسط حضور كبير من أهل الفن والإعلام وعدد من الشخصيات والأمراء.

وكان لافتاً أيضاً حضور عدد كبير من عشاق قصائده المُغناة التي حققت انتشارًا واسعًا بالوطن العربي، كما ازدانت المناسبة بحضور ووجود الفرقة والعرضة النجدية التي ملأت جوانب القاعة ترحيبًا وابتهاجًا بعقد قرانه.

والجدير بالذكر أن الشاعر خالد المريخي من مواليد 1973، نال شهرة واسعة في مجال الشعر والقصائد المُغناة كما تغنى له نجوم الفن بالوطن العربي، وحققت أعماله نجاحًا متميزًا، كما صدرت له عدة دواوين شعرية صوتية ومكتوبة.