بالصور.. قرينة الرئيس السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية

القاهرة(صدى):

توجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري الحالي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأدلت السيدة انتصار بصوتها في لجنتها الانتخابية بمصر الجديدة، وذلك بعد إدلاء الرئيس السيسي بصوته في مصر الجديدة أيضًا.

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين منذ صباح اليوم الاثنين، على ان يستمر التصويت على مدار 3 أيام ” الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء ” بين المرشحين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسياسي موسى مصطفى موسى.