طرق سهلة للتخلص من مشكلة النمش

أماني الغامدي(صدى):

تعاني العديد من السيدات من النمش على الوجه والذي في بعض الأحيان قد يسبب مشكلة لها ويؤثر على إطلالتها ، فما هو النمش وكيف تتخلص منه؟ .

وصفات للتخلص من النمش

النمش هو بقع صغيرة بنية اللون على الجلد متناظرة تظهر في منتصف الوجه عادة أو الساعد أو العضد أو الكتفين وأعلى الظهر في أعمار مبكرة، وتتراجع مع تقدم العمر، وهي تصيب ذوي الشعر الأحمر أو الأشقر وعادة ما يكون النمش مرضاً وراثياً.

ويتشكل النمش لدى الاشخاص الذين لديهم بشره حساسة عند أدنى تعرض للضوء. ويبدأ النمش في شكل بقع مصبوغه ومع الوقت تتحول الي لون بني غامق ومع مرور الزمن تتغير إلى بقع حمراء أو صفراء.

وتعتبر بشرة الوجه هي الأكثر عرضة للنمش لأن الوجه هو الجزء الوحيد الأكثر تعرضاً للشمس، لذلك ستجد الكمية الأكثر من النمش على الخدين والأنف والذقن. مع ذلك الأجزاء الأخرى من الجسم كالرقبة والذراعين والرجلين قابلة لتشكل النمش عليها.

وعلى الرغم من أن النمش هو اضطراب في الجلد ولكن لا يعتبر حالة طبية خطرة ويمكن بسهولة التخلص منه بواسطة وصفات منزلية بسيطة وفعالة. لكن ذلك يتطلب فترة من الزمن والانتظام.

وقد لا يتلاشى النمش مع تقدم العمر في بعض الحالات لكن من الممكن علاجه بواسطة حمض الستريك أو العلاج بالليزر. وينصح الأشخاص المصابون بالنمش عدم التعرض لأشعة الشمس لأنهم أكثر عرضة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية وكذلك استخدام واقي شمسي وهو الحل الأمثل للوقاية من ازدياد النمش، كما أن عامل التقشير يعد علاجاً فعالاً للتخفيف منه.