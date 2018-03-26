بالفيديو.. عراقي يصب الزيت المغلي على ابنته لرفضها زواجا بالإكراه

واشنطن(صدى):

ألقت شرطة ولاية تكساس الأمريكية القبض على رجل عراقي وزوجته، بتهمة سوء معاملة أحد أفراد العائلة .

وتعود الواقعة عندما خرجت فتاة عراقية تبلغ من العمر 16 عاماً عن صمتها، خلال لقاء إعلامي بإحدى القنوات المحلية في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، وتحدثت عن تعذيب والداها لها، ومحاولة إرغامها على الزواج من رجل أكبر منها بأمريكا من أجل المال.

وقالت الفتاة في البرنامج، أم والداها كانا ينهالان عليها ضرباً بعصا المكنسة أحياناً، ويقسوان عليها وينهرانها دائماً وفي إحدى المرات صبا عليها زيت طبخ مغليا لرفضها الزواج من رجل دبره لها والداها لقاء 20 ألف دولار، فذاقت منهما معاملة لا تطاق لهذا هربت من المنزل في يناير الماضي.

على الفور ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الأبوين، ونقل الفتاة وأشقاءها الخمسة البالغ أعمارهم من 5 إلى 15 سنة، إلى هيئة في ” سان أنطونيو ” لحماية الأطفال والأحداث من أي خطر يتأبط بهم شراً في المقاطعة.