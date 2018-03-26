بالصور.. مصادرة أغذية فاسدة وضبط مطبخ عشوائي بمكة

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة، المهندس فهد بن مرزوق البشري، عن تمكن الفرق الرقابية من ضبط حوش بحي جعرانة يُدار من قِبَل مجموعة من العمالة المخالفة.

وأوضح ” البشري ” أن الحوش به مطبخ في وضع صحي سيئ جدًا وبطريقة عشوائية وغير صحية، والموقع غير مؤهل وغير مصرّح له بذلك، مع تدنٍّ عام في مستوى نظافة الأواني والأدوات المستخدمة وسوء حفظ المواد.

وأكد أن المراقبين يواصلون جهودهم خلال هذه الأيام للمحافظة على الإصحاح البيئي، من خلال القيام بعدد من الجولات الميدانية على مدار اليوم، للقضاء على كل ظواهر الخطر على الصحة العامة.