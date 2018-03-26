بالصورة.. إطلالة كاجوال لـ هيفا من كواليس مسلسلها الجديد ” لعنة كارما “

نورة الشهري(صدى):

تحرص دائمًا الفنانة اللبنانية ” هيفا وهبي ” ، على مشاركة جمهورها ومتابعيها أهم لحظات حياتها، لذلك قامت بنشر صورة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد ” لعنة كارما “.

وظهرت وهبي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” بإطلالة رياضية ” كاجوال ” جميلة، وهي تجلس على الأرض وعلّقت بالقول: ” كارما ” .

و المسلسل من بطولة عدد كبير من الممثلين منهم عبير صبري، سماح أنور، خالد زكي و إيناس كامل، وهو من كتابة عبير سليمان، وإخراج خيري بشارة و إنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.