بالفيديو.. كشف حقيقة اعتناق أغنى رجل في العالم للإسلام

متابعات(صدى):

انتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو لشخص أجنبي ينطق الشهادتين في وجود 3 أشخاص مسلمين، معلنًا بذلك دخوله الإسلام، وتم تداول هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” بعنوان ” جون فورد أغنى رجل في العالم يدخل في الإسلام “.

وظهر الرجل الأجنبي في الفيديو وهو يحاول نطق الشهادتين بطريقة صحيحة، وبعد نطقها جهش بالبكاء وأخبر من معه أنه سعيد بذلك، مما جعل مستخدمو موقع ” فيسبوك ” يتداولون الفيديو ويعلقون عليه ” أسلم أغنى رجل في العالم الأمريكي جون فورد من يملك 19 قناة أمريكية، دخول الإيمان في قلبه ودموع الفرح والسرور على وجهه وفي قلبه”.

ولكن حقيقة هذا الفيديو ليست كذلك، فهذا المقطع تم التقاطه في سلطنة عمان، لمواطن أمريكي بسيط يعلن إسلامه، كما أن جون فورد المخرج الأمريكي من أصل أيرلندي ولد في عام 1894، وتوفي في عام 1973، ويُذكر أن أغنى رجل في العالم هو بيل جيتس.