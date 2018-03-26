الاستخبارات السعودية تخترق ” فيلق القدس ” التابعة لإيران

عادل الحربي(صدى):

حصلت استخبارات المملكة، على وثائق ومعلومات سرية داخلية وخارجية عن شبكة اتصالات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي يقوده المدعو قاسم سليماني، حيث باعها مسؤول بالشبكة بقيمة بلغت مليون دولار.

وأوضح موقع ” آمد نيوز ” الإيراني المقرب من المعارضة الإصلاحية، نقلاً عن قائد بالحرس الثوري الإيراني رفض الكشف عن هويته، أن هذا الشخص الذي باع هذه المعلومات والذي لم يعرف مصيره بعد، التقى مسؤولين سعوديين في اليمن، في زيارة سرية له كموفد من الجنرال قاسم سليماني للاطلاع على الأوضاع والحرب هناك.

وأضاف الموقع، أن في هذه الزيارة عقد أول اجتماع عقد بينه وبين وكيل المخابرات السعودي، وتم خلاله بيع المعلومات الاستخباراتية إلى المملكة، حيث سافرت امرأة أسترالية سافرت إلى إيران وقامت بنقل هذه المعلومات.

وأشار الموقع إلى أن هذا الشخص كان قد عينه الجنرال قاسم سليماني بمنصب مسؤول قطاع الاتصالات والإلكترونيات لفيلق القدس الإيراني ومسؤولًا عن كل البيانات والرموز المشفرة لقيادة فيلق القدس سواء كان داخل إيران وخارجها.

وأكد أنه زود الاستخبارات السعودية بكافة المعلومات على شكل ملفات PDF، والتي تضمنت: معلومات عن مراكز المراقبة والتدريب وعدد من الغرف المغلقة لإدارة العمليات العسكرية لفيلق القدس.

كما شملت معلومات عن مركز التدريب الواقع في منطقة صحراوية بمحافظة قم وسط إيران، وقائمة من استخدام أرقام الهواتف الداخلية والخارجية.

وتشير التوقعات إلى أن الشخص المتهم بالتجسس وتزويد السعودية بهذه المعلومات تم قتله بأمر من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما تشير معلومات أنه اختفى في إيران أو خرج من البلاد بطريقة غير قانونية.