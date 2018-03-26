بالصور.. إنقاذ طفلة ابتلعت بطارية في مستشفى القريات

علي العنزي(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى القريات التابعة لمنطقة الجوف، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر سنة وتسعة أشهر ابتلعت بطارية ساعة صغيرة تحتوي على مواد ملوثة.

وكانت الطفلة تعاني من آلام في الحلق وقامت أسرتها بنقلها إلى عدد من المرافق الصحية في محافظة القريات وخارجها ولكن لم يتوصلوا إلى حلول، وفور وصولها إلى مستشفى القريات العام تم إخضاعها لفحوصات طبية وأشعة.

وأظهرت الفحوصات وجود جسم معدني أعلى المريء، فتم إدخالها للعمليات بالاستعانة بمنظار علوي كشف عن ابتلاعها بطارية ساعة أدت إلى خروج بعض المحتويات الكيميائية منها وتسببت في التهاب المريء، وأجريت لها جراحة ناجحة.