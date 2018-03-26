صحة جدة تكشف عن سبب نشرها لتعميم ” حمى الخرمة “

نايف السالم(صدى):

كشفت صحة جدة عن لغز تعميم، وجّهته أخيرًا لجميع الأطباء، بمستشفيات وأقسام مكافحة العدوى بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات كافة؛ للتعامل مع مرض ” حمّى الخرمة ” ، حيث أشاروا إلى أن التعميم الذي أُرسل للمنشآت الصحية، كان مجرد إعادة تعميم للدليل، وآلية التعامل مع المرضى، وطرق انتقاله؛ لرفع جاهزية المرافق الصحية، ورفع الوعي لدى الممارسين الصحيين.

وفي هذا السياق، قال عبدالله الغامدي، المتحدث باسم صحة جدة، أنه لا يوجد أي إصابة أو اشتباه، في هذا المرض خلال الأشهر الماضية، مبينًا أن المريض أو المصاب بهذا المرض، لا يحتاج إلى عزل، إذا لم يثبت انتقال المرض بين البشر.

وجاء في التعميم، الذي نشرته ” صحة جدة ” ، أن مرض حمى الخرمة، هي إحدى الحميات النزفية، التي تحتاج لناقل لينتقل للإنسان، وهو في الأغلب حشرة القراد، وكذلك عن طريق الاتصال المباشر مع دم الماشية، والتعامل مع لحمها أو شرب حليبها غير المبستر.