فريق السلامة في ” السعودية للكهرباء ” يتفقد أكثر من 10 آلاف منزلا بمكة

نايف السالم(صدى):

قامت ” السعودية للكهرباء ” خلال الفترة الأخيرة بزيارة أكثر من 10 ألف منزل بأكثر من 14 ألف ساعة عمل، وذلك بأيدي مهندسين وفنيين سعوديين من ذوي الخبرة، من ضمن مسؤوليتها المجتمعية في السلامة الكهربائية وتوعية المجتمع وتثقيفه بأهمية التأكد من التمديدات والتوصيلات الكهربائية، تجنباً لوقوع الحوادث والحرائق.

وأطلقت الشركة حملة توعوية للسلامة الكهربائية في المنازل بمنطقة مكة المكرمة بعنوان ” سلامة الكهرباء داخل منازلنا “، والتي يتم خلالها تنفيذ زيارات توعوية لآلاف المنازل بالمنطقة، بهدف زيادة الوعي لدى الأسرة بمعايير السلامة الكهربائية، وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع أفراد المجتمع، إذ أن الشركة خصصت أكثر من 50 مهندس وفني سعودي من ذوي الخبرة، للقيام بجولات توعوية وتثقيفية بأهمية السلامة الكهربائية، وذلك على غرار حملتها التي أطلقتها العام الماضي #سلامتك_بيدك والمستمرة على مدار العام، والتي تُعنى بتقديم مجموعة من النصائح والتنبيهات والإرشادات التي تساهم في رفع وعي المجتمع بالسلامة الكهربائية.

وأكدت ” السعودية للكهرباء ” أن الحملة تأتي في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء، وتنفيذ الحملات التوعوية المستمرة على مدار العام في جميع مناطق المملكة، وأن هذه المبادرة تهدف إلى تثقيف الأسر والأفراد في مجال السلامة الكهربائية والتوعية بأخطار الكهرباء.

وكشفت ” السعودية للكهرباء ” عن الانتهاء من تقديم الإرشادات التوعوية والتقارير الفنية لـ 10 آلاف منزل، والانتهاء من إرسال أكثر من 2.3 مليون رسالة توعوية للمستفيدين، فيما تسعى الشركة لزيادة أعداد المنازل المستهدفة إلى أكثر من ذلك، من خلال برامجها التوعوية المستمرة على مدار العام في جميع مناطق المملكة، وبما يفوق الأعداد في الخطط الأولية، إذ شهدت جولات الفرق الرقابية، تقديم الإرشادات التوعوية وتقريراً فنياً بحالة التوصيلات الكهربائية وما يخص السلامة المنزلية والوسائل والضوابط التي ينبغي الالتزام بها، وذلك لتجنب المخاطر من الاستخدامات السلبية للكهرباء.

ونوّهت الشركة أن المبادرة تتضمن مقابلة أفراد الأسرة في المنزل، وتقديم الإرشادات والنصائح التوعوية وتوزيع أكثر من 12 ألف منشور تثقيفي توعوي، بالإضافة إلى الكشف والفحص للتوصيلات الكهربائية في أرجاء المنازل، والتوعية بخطورة التمديدات الكهربائية غير المطابقة لمواصفات السلامة، وكذلك شرح مبسط لأفضل الطرق الخاصة بالاستفادة من الخدمة الكهربائية بطريقة أمنة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما تأتي الحملة كجزء من أهداف ملتقى مكَّة المكرمة الثقافي لدعم الجهود المجتمعية، وفقاً للرؤية التنموية الشاملة لمنطقة مكَّة المكرَّمة، والتي من بينها مبادرة ” كيف نكون قدوة ” بهدف تقديم برامج ثقافيَّة وفعاليات معرفية متميزة وأنشطة توعوية تسهم في الاستفادة من العنصر البشري.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء ترعى سنوياً عشرات الفعاليات المجتمعية والتوعوية الخاصة بدعم معايير السلامة في مختلف مُدن ومناطق المملكة، ضمن جهودها للنهوض بالمجتمع وتوعية فئاته بمعايير السلامة الكهربائية، ومكافحة الأمراض، إضافةً إلى دعم ورعاية العديد من الجمعيات الخيرية لتعزيز ونشر الوعي بأهمية وقيمة العمل المجتمعي والتطوعي والخيري، بما يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل للمستفيدين منها.