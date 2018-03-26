بالصور.. التركية هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بقبلاتها في خطوبة شقيقتها

أماني الغامدي(صدى):

خطفت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بأناقتها وجمالها في حفل خطوبة شقيقتها غنوة، الذي أقيم مساء أمس الأحد، بحضور المقربين من الأهل والأصدقاء.

كما نشرت لها العديد من الصور، منهم صورة تقبل فيها شقيقتها تعبيرًا عن سعادتها الغامرة، وأنها تتمنى لها حياة زوجية سعيدة ومباركة.

والجدير بالذكر أن ” هاندا ” ، قد حققت نجاحًا كبيرًا في الدراما التركية، خلال الفترة الأخيرة، كما زادت شعبيتها بعد قصة حبها مع المطرب التركي الشهير مراد دالكليش.