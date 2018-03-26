بالصور.. إغلاق ملحمة مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران

راشد آل شريه(صدى):

ضبطت أمانة منطقة نجران ملحمة مخالفة للاشتراطات الصحية بحي الغويلا وقامت بإغلاقها وتطبيق الغرامات والجزاءات بحقها.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أنه جاء ذلك لوجود عددًا من المخالفات بها المتمثلة في ضبط 66 كيلو من لحوم الجمال التي تم ذبحها خارج مسلخ الأمانة؛ حيث تم مصادرتها وإتلافها.

وأضاف ” آل قريع ” أنه تم ضبط مسلخ قريب من مجمع الملاحم بالموقع وعامل لا يحمل شهادة صحية، لافتًا إلى إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم.