ساني: نيمار ليس له أهمية في المنتخب البرازيلي

طلال الغامدي(صدى):

فجر اللاعب الألماني ليروي ساني، مفاجأة بتصريحه حول مشاركة نيمار دا سيلفا، مع منتخب البرازيل في الوقت الحالي.

وقال ” ساني ” إن المنتخب البرازلي لا يحتاج إلى نيمار، مثلما كان الوضع في 2014 ؛ حيث أنه يمتلك الآن لاعبين كبارًا.

وتابع: ” بالطبع نيمار يُحدث الفارق مع أي فريق؛ لكن البرازيل الآن قوي به أو بدونه ، فهو منتخب رائع ويتمتع بمزيج جيد من اللاعبين ” .

يجدر الإشارة إلى أن الإصابة أبعدت نيمار عن مواجهة المنتخب الروسي الودية التي انتهت بفوز البرازيل بثلاثية نظيفة.