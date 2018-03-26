بناءا على رغبة الجماهير.. شيرين وتامر حسني في عمل فني جديد

نورة الشهري(صدى):

بناءًا على رغبة الجماهير.. كشف النجم تامر حسني المصري عن عمل جديد يجمعه بالمطربة شيرين عبد الوهاب قريبًا.

حيث نشر تامر صور جديدة عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، تجمعهما بعد أن التقيا صدفة في مطار القاهرة.

وعلق تامر على الصور قائلًا ” صدفة عسل أشوف شيرين في مطار القاهرة وفيهم صورة كانت بتحاول تعمل ريأكشني اللي انتوا عارفينه في الأفلام استعدادًا لعمل هيجمعنا قوي جدًا إن شاء الله.. بالتوفيق يا أحلى شيرين “.