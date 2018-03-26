تراجع أسعار الذهب وسط استقرار الدولار

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، في ظل استقرار مؤشر الدولار وسط ترقب تطورات نشوب حرب تجارية.

وانحفضت عقود الذهب تسليم يونيو بنسبة 0.28% إلى مستوى 1351.90 دولار للأوقية، فيما استقر سعر المعدن النفيس عند مستوى 1346.83 دولار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند مستوى 89.37، في تمام الساعة 10:27 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت أسعار المعدن النفيس ارتفعت الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع وسط التطورات التجارية بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصين بـ 60 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية تصل حصيلتها إلى 3 مليارات دولار.