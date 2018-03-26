بالفيديو.. لحظة ولادة أفعى لـ 3 من صغارها

متابعات(صدى):

في مشهد مذهل ونادر ، وضعت أفعى 3 من صغارها .

حيث وضعت الأفعى صغارها الواحد تلو الآخر والذين وصل عددهم إلى ثلاثة واستغرقت نحو دقيقتين بين كل عملية إخراج صغير، وتعد تلك اللقطات نادرة لصعوبة رصد لحظة ميلاد الأفاعي الصغيرة، وجاء الثالث بلون أسود مختلف عن أشقائه.