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بالفيديو.. لحظة ولادة أفعى لـ 3 من صغارها

بالفيديو.. لحظة ولادة أفعى لـ 3 من صغارها
متابعات(صدى):

في مشهد مذهل ونادر ، وضعت أفعى 3 من صغارها .

حيث وضعت الأفعى صغارها الواحد تلو الآخر والذين وصل عددهم إلى ثلاثة واستغرقت نحو دقيقتين بين كل عملية إخراج صغير، وتعد تلك اللقطات نادرة لصعوبة رصد لحظة ميلاد الأفاعي الصغيرة، وجاء الثالث بلون أسود مختلف عن أشقائه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4240 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله **
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اللحين الأفعى أو الحية *!! تولد *!!
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التمساح الضخم *!! يبيض *!!

[ عدد التعليقات: 3003 ] نشر منذ 40 دقيقة

-مشهد مذهل ونادر-
بالعكس مقرف ومقزز-

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