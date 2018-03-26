رزان مغربي تعود للشاشة من جديد بـ ” اللعيب مع رزان ومهيب “

نورة الشهري(صدى):

تعود من جديد الفنانة والإعلامية اللبنانية ” رزان مغربي ” إلى شاشة MBC، في 30 مارس المقبل، من خلال برنامج يحمل اسم ” اللعيب مع رزان ومهيب ” ، ويشاركها في التقديم الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي ويُذاع عبر شاشة MBC مصر.

و البرنامج يحمل طابعاً رياضياً، مواكبةً لتواجد منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، حيث تلتقي رزان بنخبة من نجوم الكرة، للحديث عن حياتهم الخاصة والأسرية وكرة القدم، وتصف رزان البرنامج بأنّه يحمل خلطة مختلفة عن البرامج التي سبق وقدّمتها.

والجدير بالذكر أن الحلقة الأولى من البرنامج ستستضيف فيها رزان اللاعب رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، ونجم منتخب مصر الوطني.

كما تُطلّ رزان ضمن حلقات البرنامج بعيداً عن النمطية في الحوارات واستضافة النجوم، فهي التي تملك القدرة على اختبار واختيار الجديد ومواكبة العصر وذوق الجمهور.