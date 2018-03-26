الإطاحة بـ 3 أفارقة لترويجهم العرق المسكر في جازان

تركي السالم(صدى):

ضبطت شرطة منطقة جازان، ممثلة في شرطة محافظة أبوعريش، ثلاثة أشخاص من جنسية إفريقية، قاموا بترويج وبيع العرق المسكر، في كمين أمني محكم، عقب متابعة نشاطهم المشبوه بالمحافظة.

حيث تم العثور على 30 كيسًا مليئة بمادة العرق المسكر بحوزتهم، فيما تم اتخاذ اللازم حيالهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

ومن جانبه، توجه مدير شرطة منطقة جازان، رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بالشكر إلى الفرقة القابضة، وذلك لتمكنهم من ضبط المروجين وإزاحة خطرهم عن المجتمع، داعيًا لمضاعفة الجهود في هذا الإطار.