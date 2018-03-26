قصة معتمرة مصرية استغلتها عصابة لتهريب المخدرات إلى المملكة

عادل الحربي(صدى):

استغلت عصابة لتهريب المخدرات رغبة وأمل مسنة مصرية تسمى ” سعدية عبدالسلام ” في أداء العمرة؛ فقاموا بإيهامها برحلة عمرة هدية عن طريق جارتها التي قالت لها أن شقيقها الذي يعمل بالمملكة منحها لها مجانًا على روح نجل شقيقها المتوفي.

ورفض القائمون على سفرها مصاحبة أهلها لها إلى المطار، وقام شخص بتسليمها شنطة لتوصيلها إلى أحدهم بالمملكة، مدعيًا أنها تحتوي على ملابس، ولكنها شكت به الأمر الذي دعاها إلى التلميح إلى ابنتها أثناء اتصالها بها، فتحدثت الابنة مع الشخص وسجلت له المكالمة التي تناولتها وسائل الإعلام.

وبمجرد أن وصلت السيدة إلى المملكة، حتى تم القبض عليها في مطار ينبع بسبب المواد المخدرة، وأخبرت أبنائها بذلك، بينما أكد السفير حازم رمضان قنصل مصر العام في جدة، أن التحقيق استمر معها لمدة 4 ساعات كما أن المملكة تتفهم الجانب الإنساني للقضية، وهي مازالت في الاحتجاز معززة مكرمة.

ومن الجدير بالذكر، إنه تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على اثنين من العصابة بينهم جارة المسنة، فيما أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار كافة المتهمين.