تذبذب الدولار وسط ترقب حرب تجارية

علي القحطاني(صدى):

شهد الدولار خلال تعاملات، اليوم الاثنين، تذبذبًا هامشيًا في مستوياته، وسط ترقب المستثمرين تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند مستوى 89.43.

وصعد الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.30% إلى 105.05 ين، بعدما لامس في وقت سابق 104.57 ين وهو الأدنى منذ نوفمبر 2016.

وفي المقابل ارتفع اليورو هامشيًا أمام الدولار عند مستوى 1.236 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.25% إلى مستوى 1.416 دولار.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس إلى 2.828%، بينما استقرت السندات الحكومية اليابانية لنفس فترة الاستحقاق عند 0.015.