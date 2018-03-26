المسحل: مدرب أجنبي طالب أحد الأندية بـ 25 مليون ريال

نواف السالم(صدى):

تعاني الأندية في دوري المحترفين من مشكلات عديدة؛ تتمثل في قضايا بالجملة تواجه إدارات الأندية فيما يتعلق بالمستحقات المالية لبعض اللاعبين والمدربين.

وفي هذا السياق قال ياسر المسحل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن هناك مدرب أجنبي واحد فقط يطالب أحد الأندية في دوري المحترفين بتسديد 25 مليون ريال في أحد الشكاوى.

وأوضح ” المسحل ” أن الاتحاد مازال ينظر في تلك القضية؛ موضحًا أنه من المتوقع أن يتم تخفيض هذا المبلغ؛ وفقًا لنوعية دفوعات النادي وآلية التقاضي.

وأشار إلى أنه منذ بداية 2017 تم تسجيل 219 قضية، وأُغلق منها 86 قضية، ويتبقى 133 .

جاءت تلك التصريحات خلال ورشة عمل خاصة بالقضايا الخارجية، والتي أقامها اتحاد كرة القدم؛ بحضور المحامي عبد الله الحيان عضو إدارة مركز التحكيم الرياضي الدولي، والمحامي مارك فيريرا رئيس الإدارة القانونية في لجنة الانضباط في الفيفا سابقًا.