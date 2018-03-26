ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري الروسي

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز ” زيمنايا فيشنيا ” التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية، إلى 55 قتيلًا، وذلك في بيان لها اليوم الإثنين.

وأكد نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، إصابة ما لا يقل عن 45 شخصًا خلال الحريق.

من جانبه، كشفنائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات أندريه مامشينكوف، أن ما يزيد عن 660 شخصًا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام.

وكانت وزارة الطوارئ قد لفتت إلى أن مساحة الحريق بلغت 1500 متر مربع، وكانت بؤرة الحريق فكانت في الطابق الرابع، وهو الأعلى في المبنى، ويحتوي على غرف للعب الأطفال، و3 صالات سينما.