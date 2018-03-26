مؤتمر صحفي لـ ” التحالف العربي ” مساء اليوم

علي القحطاني(صدى):

تعقد قيادات التحالف العربي، مؤتمراً صحفياً في السابعة من مساء اليوم الإثنين، حيث سيتم عرض أدلة تثبت تورط إيران في تهريب الصواريخ إلى مليشيا الحوثي الإرهابية باليمن.

ويأتي المؤتمر على خلفية إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية لـ7 صواريخ بالستية على بعض مناطق المملكة ليل أمس الأحد، وقد تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي