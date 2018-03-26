” العامة للتدريب التقني ” تمدد فترة برنامج ” أتقن 3 “

نايف السالم(صدى):

مددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فترة دورات برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن ” في مرحلته الثالثة، من 4 أسابيع إلى 5 أسابيع، وذلك نظراً لكثافة إقبال المتقدمين على الدورات التي يقدمها البرنامج ورغبةً من المؤسسة لإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع الراغبين في الالتحاق بدورات البرنامج.

من جهة أخرى تنطلق اليوم دورات البرنامج في أسبوعها الرابع، حيث انتهت الثلاثة أسابيع الماضية بالتحاق 7508 متدرب ومتدربة في 11 دورة يقدمها البرنامج منها 4 دورات للجنسين، و 4 دورات للرجال، و 3 دورات للنساء.

وتقدم للبرنامج أكثر من 33235، منهم 22311 من الرجال بنسبة 67%، فيما تقدم 10924من النساء بنسبة 33% من المتقدمين، وتصدرت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني بـ 7239 متقدم من الجنسين كأكثر دورة، فيما حلت دورة مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية في المركز الثاني بـ 4631 من المتدربين، وتقدم 1751 متدربة في دورة التعريف بقيادة وصيانة السيارة للنساء، وحلت منطقة مكة في صدارة أعداد المتقدمين بـ 7507متقدم ومتقدمة، تلتها الرياض بـ 6339، ويليها منطقة الشرقية 4940 متقدم ومتقدمة.

ويشمل البرنامج في مرحلته الثالثة على 11 دورة، في برامج صيانة الأجهزة الإلكترونية، والكهرباء والتمديدات المنزلية، إضافة إلى التبريد والتكييف وصيانة السيارات بالنسبة للرجال، والخياطة والتجميل وتصفيف الشعر، والتعريف بقيادة وصيانة المركبات ” تنفيذ الكليات التقنية العالمية” بالنسبة للنساء، إضافة إلى البرامج الموجهة للجنسين، وتشمل شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.

تأتي الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث ستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة، للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربين بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.