بعد فشل التجربة.. عودة المحترفين من إسبانيا باستثناء لاعبين

طلال الغامدي(صدى):

في ظل استبعاد اللاعبين المحترفين في الدوري الإسباني ؛ بات الحل الوحيد هو عودتهم مرة أخرى إلى دوري المحترفين؛ لتجنب وقوعهم في أزمة بسبب ابتعادهم عن أجواء الملاعب.

وكشفت مصادر مسؤولة أن اللاعبين جميعهم سيعودون باستثناء اللاعبين سالم الدوسري المحترف في صفوف فياريال، وعبد الله الحمدان اللاعب في صفوف خيخون؛ نظرًا لتقديمهم مستويات جيدة في التدريبات والمباريات.

وقالت المصادر إن كلا من فهد المولد ويحيي الشهري، ونوح الموسى وبقية اللاعبين في أندية الدرجة الثانية؛ لن يبقوا في إسبانيا؛ وفقًا للتقارير الفنية التي من المقرر أن ترفع إلى هيئة الرياضة مع تقديم مقترحات من الدوري الإسباني لجلب لاعبين صغار منذ بداية الموسم الرياضي في إسبانيا ما يضمن بقاؤهم لفترة احترافية أطول، مع أندية أقل تنافسية تتيح لهم فرص المشاركة.